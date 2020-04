Coronavirus, Richeldi (comitato scientifico): “Cautela su dati dei positivi, aumento numero dei test può falsare i numeri” (Di domenica 12 aprile 2020) “Dobbiamo avere cautela sull’interpretazione del dato del totale dei positivi che è dipendente dal numero dei test. Il numero dei test sta aumentando di giorno in giorno. Si tratta di una cosa utile per capire meglio l’epidemiologia dei pazienti, ma falsa anche il numero dei positivi. Più test facciamo maggiore è la possibilità di trovare positivi”. Così durante la conferenza stampa della Protezione civile, Luca Richeldi, primario di pneumologia al Gemelli di Roma e membro del comitato tecnico-scientifico. L'articolo Coronavirus, Richeldi (comitato scientifico): “Cautela su dati dei positivi, aumento numero dei test può falsare i numeri” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Richeldi : “Errore imperdonabile tornare subito alla normalità - virus imprevedibile”

