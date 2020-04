Campania, De Luca: “I cantieri edili ripartono dopo il 3 maggio” (Di domenica 12 aprile 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: "Per i cantieri edili è ragionevole una ripresa subito dopo il 3 maggio. Dobbiamo definire prima le modalità di riattivazione a tutela degli operai. Troppi ponti festivi per riaprire subito". Le attività edili in Campania sono sospese dal 20 marzo scorso, con decreto regionale, ad eccezione di quelle indifferibili. Il decreto sarebbe scaduto domani, lunedì 13 aprile, ma è probabile una proroga. Leggi su fanpage Campania - De Luca : "Ripresa attività edili subito dopo il 3 maggio"

Vincenzo De Luca : chi è il vulcanico presidente della Campania

