Basket | quale futuro per l’Eurolega 2020? Tra cancellazione | ipotesi di recupero e

Regna ancora una confusione quasi generale sul destino di tutte (o quasi) le Coppe europee per la stagione 2019-2020 tra Basket maschile e femminile: metà delle sei in essere devono ancora scoprire tramite la FIBA se avranno una conclusione a settembre-ottobre, che già ha la Basketball Champions League. I destini di Eurolega ed EuroCup, invece, sono strettamente connessi perché sotto la stessa gestione. Se per la seconda coppa c'è la chance di una Final Eight caldeggiata da molti, ma dai tempi tutti da chiarire, per l'Eurolega il discorso è diverso. Anche dall'ultimo meeting di due giorni fa è emersa la volontà in seno a Euroleague Basketball di provare in qualsiasi modo a creare scenari alternativi per la conclusione della stagione. El Pais, qualche giorno fa, aveva strappato a Ed Scott, che è direttore delle ...

Regna ancora una confusione quasi generale sul destino di tutte (o quasi) le Coppe europee per la stagione 2019-2020 tra basket maschile e femminile: metà delle sei in essere devono ancora scoprire ...

Reyer Venezia, Tonut: "Io e la squadra siamo cresciuti assieme negli anni"

In una fase nella quale, causa Coronavirus, tutto il basket è fermo, il 26enne ha parlato della sua scelta e della sua crescita professionale, avvenuta negli ultimi anni. “Credo proprio che la ...

