431 morti per covid-19 nelle ultime 24 ore: totale 19899 vittime (Di domenica 12 aprile 2020) Il covid-19 ha ucciso poco meno di 20 mila persone in Italia. Infatti ad oggi sono 19.899 le vittime dopo avere contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 431. E’ l’incremento più basso da una settimana. Sono complessivamente 102.253 i malati di nuovo coronavirus nel Paese, con un incremento di 1.984 rispetto a ieri. Sabato l’incremento era stato di 1.996. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile nel punto quotidiano. Calano ancora per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1176 sono in Lombardia, 2 in meno rispetto a ieri. Dei 102.253 malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi, 297 in meno rispetto a ieri – e 71.063 sono quelli in isolamento domiciliare. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus ... Leggi su laprimapagina Borrelli - coronavirus : solo 431 morti (19.899 in totale) - 1.948 positivi (totale 102.253) - 1.677 guariti (totale 34.211)

Virus - 431 morti in un solo giorno : dato più basso dal 18 marzo

Coronavirus - il bollettino : 431 morti in un giorno - calano i pazienti in terapia intensiva (Di domenica 12 aprile 2020) Il-19 ha ucciso poco meno di 20 mila persone in Italia. Infatti ad oggi sono 19.899 ledopo avere contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 431. E’ l’incremento più basso da una settimana. Sono complessivamente 102.253 i malati di nuovo coronavirus nel Paese, con un incremento di 1.984 rispetto a ieri. Sabato l’incremento era stato di 1.996. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile nel punto quotidiano. Calano ancora per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1176 sono in Lombardia, 2 in meno rispetto a ieri. Dei 102.253 malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi, 297 in meno rispetto a ieri – e 71.063 sono quelli in isolamento domiciliare. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 4.092 nuovi positivi e 431 morti in più #coronavirus - robertobernabo : I nuovi casi al 12 aprile sono 4.092 (+2,7%), i morti sono 431 (+2,21), i guariti/dimessi 1.677 (+%,15): in totale… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile: 431 morti in 24 ore - Titty66Santa : Per molti italiani 431 morti??significa che domani possono andare a fare pasquetta #COVID2019 #COVID19 #coronavirus - repubblica : Coronavirus, il bilancio di Pasqua: 431 i morti, il dato più basso dal 19 marzo -