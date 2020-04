Veglia Pasquale con Papa Francesco | ecco dove e quando vederla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 aprile 2020) Appuntamento cona laper questa sera in diretta tv su RaiUno e Tv2000 e in diretta streaming su Rai Play e sul canale Youtube di Vatican News. La Basilica di San Pietro sarà ancora deserta per via delle misure di contenimento del coronavirus. Immagini suggestive che in quasi otto milioni hanno apprezzato ieri sera per la Via Crucis e che stasera avranno invece il tono della Messa in cuiproclama la Resurrezione del Signore. Appuntamento alle 0re 21. L'articoloconproviene da Il Fatto Quotidiano.