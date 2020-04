Influencer figlia di ex calciatore morta per un intervento di chirurgia estetica (Di sabato 11 aprile 2020) A Monopoli un’Influencer, figlia di un ex calciatore di Serie A, è morta durante un intervento di chirurgia estetica. Aperta un’inchiesta Un normale intervento di chirurgia estetica si è trasformato in una tragedia. In una clinica privata di Monopoli, in provincia di Bari, una ragazza di 37 anni, che nella vita faceva l‘Influencer, è deceduta … L'articolo Influencer figlia di ex calciatore morta per un intervento di chirurgia estetica proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Muore a 37 anni Alessia Ferrante - influencer e figlia di un ex calciatore : fatale per lei un intervento estetico

