Coronavirus: sbarcati ad aeroporto Bergamo 88 infermieri volontari, metà resterà in Lombardia (Di sabato 11 aprile 2020) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Sono 88 gli infermieri volontari reclutati dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile sbarcati oggi all'aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Del contingente, che conta anche sei accompagnatori, 44 infermieri sono destinati ai presidi ospedalieri della Lombardia, mentre l'altra metà andrà in Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento. Gli infermieri, trasportati su un B767 dell'Aeronautica Militare Italiana, erano accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia e sono stati accolti da Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, dai parlamentari Elena Carnevali e Maurizio Martina, e Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, società di gestione dell'aeroporto di Bergamo. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : sbarcati ad aeroporto Bergamo 88 infermieri volontari - metà resterà in Lombardia

