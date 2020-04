Coronavirus, multato perché era in giardino con la figlia e il cane (Di sabato 11 aprile 2020) Nella mattina di mercoledì Francesco Martelli, come fanno molti italiani ultimamente dopo il decreto di Giuseppe Conte, che consente di uscire con i figli minori, è sceso sotto casa col suo cane e sua figlia. Decide di portarli a prendere un po’ d’aria davanti ai giardini di via Sospello zona Borgo Vittoria, come tutte le mattine ha attraversato la strada. Dopo poco però dalla parte opposta del giardino, in via Castelfidardo, si sono affacciate delle volanti della polizia, da cui è sceso un agente che ha chiamato tutti coloro che si trovavano nei pressi del giardino, con fare poco gentile. Nel frattempo un altro poliziotto stava prendendo nota e redigeva verbali. Oltre a Francesco erano presenti molte persone, tutte multate. In particolare c’erano 4 persone col cane e due ottantenni che stavano buttando l’immondizia. Francesco, basito ... Leggi su bigodino Coronavirus : droni per i controlli della Polizia municipale di Firenze. Multato chi prendeva il sole all’Albereta

Coronavirus - drone scova runner in spiaggia : multato dopo un inseguimento

Coronavirus Bari - Decaro telefona all’anziano che è stato multato perché stava andando a pranzo dalla figlia e gli dice : “Non dovevo comportarmi così” (Di sabato 11 aprile 2020) Nella mattina di mercoledì Francesco Martelli, come fanno molti italiani ultimamente dopo il decreto di Giuseppe Conte, che consente di uscire con i figli minori, è sceso sotto casa col suoe sua. Decide di portarli a prendere un po’ d’aria davanti ai giardini di via Sospello zona Borgo Vittoria, come tutte le mattine ha attraversato la strada. Dopo poco però dalla parte opposta del, in via Castelfidardo, si sono affacciate delle volanti della polizia, da cui è sceso un agente che ha chiamato tutti coloro che si trovavano nei pressi del, con fare poco gentile. Nel frattempo un altro poliziotto stava prendendo nota e redigeva verbali. Oltre a Francesco erano presenti molte persone, tutte multate. In particolare c’erano 4 persone cole due ottantenni che stavano buttando l’immondizia. Francesco, basito ...

repubblica : Coronavirus, esce con il coniglio in braccio: 'Deve fare la passeggiata'. Multato a Fondi - repubblica : Coronavirus, riviera ligure: multato bergamasco all'ingresso della seconda casa - Linkiesta : Dall’11 marzo al 4 aprile le forze di polizia hanno controllato quasi 5 milioni di persone e solo il 2,38 per cento… - Maria41832109 : RT @repubblica: Coronavirus, esce con il coniglio in braccio: 'Deve fare la passeggiata'. Multato a Fondi - marcovolpicell : RT @repubblica: Coronavirus, esce con il coniglio in braccio: 'Deve fare la passeggiata'. Multato a Fondi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus multato Coronavirus, il farmacista multato perché non ha i guanti per i clienti: "Siamo abbandonati" MilanoToday La moglie è in farmacia, lui la aspetta ma non è sposato: multato a Camaiore

Un uomo è stato multato a Camaiore per non aver rispettato le misure per il contenimento del Coronavirus. Il soggetto, fermato dalla polizia di Viareggio, avrebbe riferito agli agenti che stava ...

Coronavirus: ingegnere riccionese sanzionato sette volte. "Ho bisogno di prendere aria"

alla settima violazione delle misure restrittive adottate per contrastare la diffusione del coronavirus, un 62enne riccionese, ingegnere, ha replicato dicendo di aver bisogno di prendere aria e di non ...

Un uomo è stato multato a Camaiore per non aver rispettato le misure per il contenimento del Coronavirus. Il soggetto, fermato dalla polizia di Viareggio, avrebbe riferito agli agenti che stava ...alla settima violazione delle misure restrittive adottate per contrastare la diffusione del coronavirus, un 62enne riccionese, ingegnere, ha replicato dicendo di aver bisogno di prendere aria e di non ...