Coronavirus, in Lombardia 273 morti in un giorno. Aumentano i positivi (+1.544) e i ricoverati. Ma scendono i pazienti in terapia intensiva (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino dell’11 aprile Ancora un lieve calo per i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. Nell’ultimo bollettino di oggi, 11 aprile, reso noto dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.544 nuovi positivi, per un totale di 57.592. I dati arrivano a fronte di 9.977 tamponi eseguiti. Il bilancio dei decessi raggiunge quota 10.511: oggi si sono registrati 273 casi. Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.174 (-28). I ricoverati sono 12.026 (+149). Dati in linea con quelli dei giorni precedenti, dice Gallera, ma ancora non abbastanza in calo perché «si possa abbassare la guardia». Allarmano i numeri degli spostamenti, come ha sottolineato il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala: «Non è ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – In Lombardia oltre 1.500 nuovi casi nelle ultime 24 ore. 7 farmacisti deceduti. Il Viminale : «Rischio gravi tensioni : bisogna presidiare la legalità»

