Coronavirus | Cartolibrai Milano | Regione Lombardia riveda decisione su chiusura

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 aprile 2020), 11 apr. (Adnkronos) - Il divieto di riapertura per cartolerie e cartolibrerie deciso dall'ordinanza di"conferma una vistosa situazione di distorsione della concorrenza con i prodotti di cartolibreria acquistabili in ipermercati e supermercati". E' quanto denuncia l'Associazionedi Confcommercio. “Già quando il sindaco diha lanciato la cosiddetta ‘battaglia del pennarello' – si continua dall'Associazione - abbiamo chiesto di poter diversificare le offerte di vendita sul territorio dando ai negozi del settore l'opportunità di aprire, anche solo per alcune ore al giorno, per far fronte alla richiesta delle famiglie”. Una soluzione, continua l'Associazionedi Confcommercio, "assolutamente praticabile con le opportune misure di sicurezza e distanziamento necessarie per l'accesso ai ...