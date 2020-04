Calcio | da Beckham a Messi | quando il tatuaggio racconta la storia di un campione

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 aprile 2020) Dapassando per Maradona, Totti e Gascoigne. Ilè oggi quasi un “marchio di fabbrica” dei calciatori. Anzi, un segno distintivo del look degli idoli di milioni di tifosi in tutto il mondo. Ma non è proprio così perché ogni tattoounaa sé. Questa, almeno, è la chiave di lettura suggerita da Cristiano Riccio, ex-ultras della Lazio, attraverso il suo libro “, tatuaggi e…“, giunto alla sua terza ristampa. In principio – rievoca l’autore – fu Davidcon la sua croce alata sulla nuca. In Italia, a simboleggiare iltatuato è l’interista Marco Materazzi. Riccio lo conosce bene. Entrambi romani, abitavano nello stesso quartiere. «Il suo primo– ricorda – furono delle ali immense sulla schiena per ...