Bari, morta l’influencer Alessia Ferrante durante l’intervento di chirurgia plastica (Di sabato 11 aprile 2020) È morta a 37 anni Alessia Ferrante. L’influencer si era sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica, ma qualcosa è andato storto ed è deceduta. Sulla sua morte misteriosa la Procura di Bari ha aperto un’inchiesta. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di ieri 10 aprile, nel poliambulatorio di Monopoli (Bari). Decine i messaggi di amici e fan sulla sua pagina Instagram: “Non ci possiamo credere, siamo scioccati. Ci mancherai Ale”. A inizio marzo, un’altra tragedia ha visto protagonista un’influencer: quella volta in Russia, dove un party è finito nel peggiore dei modi. Arresto cardiaco durante l’intervento di chirurgia L’influencer contava più di 100mila follower su Instagram. Secondo quanto appreso finora, la 37enne è andata in arresto cardiaco dopo l’anestesia. Si era ... Leggi su thesocialpost Influncer morta a Bari - aperta un'inchiesta

