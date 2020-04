Coronavirus, report Iss: l'età media delle vittime è 78,5 anni (Di sabato 21 marzo 2020) L’età media dei pazienti deceduti e positivi al Coronavirus è 78,5 anni, e resta alto il numero delle vittime che hanno una o più patologie preesistenti. Sono alcuni dei dati contenuti nel report di approfondimento sui pazienti deceduti pubblicato dall'Iss sul sito Epicentro, realizzato su un campione statistico di 3200 vittime e basato sui dati disponibili al 20 marzo. Lo studio mostra inoltre che le donne decedute sono il 29,4% del totale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NUOVE RESTRIZIONI). età degli uomini deceduti più alta rispetto a quella delle donne L’età mediana dei pazienti deceduti positivi al virus - spiega l’Iss - è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (80,5 anni contro 63). Le donne decedute dopo aver contratto ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - report Iss : l'età media delle vittime è 78 - 5 anni

Coronavirus - report Iss : l'età media delle vittime è 78 - 5 anni

Coronavirus - report Iss : l'età media delle vittime è 78 - 5 anni (Di sabato 21 marzo 2020) L’dei pazienti deceduti e positivi al; 78,5, e resta alto il numeroche hanno una o più patologie preesistenti. Sono alcuni dei dati contenuti neldi approfondimento sui pazienti deceduti pubblicato dall'Iss sul sito Epicentro, realizzato su un campione statistico di 3200e basato sui dati disponibili al 20 marzo. Lo studio mostra inoltre che le donne decedute sono il 29,4% del totale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NUOVE RESTRIZIONI).; degli uomini deceduti più alta rispetto a quelladonne L’na dei pazienti deceduti positivi al virus - spiega l’Iss -; più alta di oltre 15rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (80,5contro 63). Le donne decedute dopo aver contratto ...

reportrai3 : Alle 20.00 circa Sigfrido #Ranucci sarà ospite di @fabfazio a @chetempochefa su @RaiDue , con anticipazioni sulla… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Il tesoro nascosto dei #neofascisti ? Chi diffonde #fakenews sul #coronavirus? ? Chi… - reportrai3 : Chi ha spammato fake news sul coronavirus e perché? Lunedì prossimo #Report ve lo racconterà attraverso un viaggio… - Vignitta55 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Beppe Sala: 'Aiuti alle famiglie e al lavoro, controlli nei parchi: non siamo in Minority Report' https://t.… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Beppe Sala: 'Aiuti alle famiglie e al lavoro, controlli nei parchi: non siamo in Minority Report' https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report Coronavirus: report, in Sicilia contagio contenuto Agenzia ANSA L’indagine: a Brescia sparite 241 imprese artigiane negli ultimi tre mesi

Nel 3° report Covid-19 “Nell’occhio del ciclone” pubblicato dall’Ufficio Studi di Confartigianato sono proposti alcuni scenari sull’andamento dell’export nei settori di MPI: alimentare, moda, legno, ...

Poker d'inchieste per Report su Rai3

Dall’inizio dei contagi hanno iniziato a circolare notizie false o manipolate, che hanno avuto su Whatsapp e su Facebook il loro epicentro di diffusione. Report ha scoperto un filo nero che lega tra l ...

Nel 3° report Covid-19 “Nell’occhio del ciclone” pubblicato dall’Ufficio Studi di Confartigianato sono proposti alcuni scenari sull’andamento dell’export nei settori di MPI: alimentare, moda, legno, ...Dall’inizio dei contagi hanno iniziato a circolare notizie false o manipolate, che hanno avuto su Whatsapp e su Facebook il loro epicentro di diffusione. Report ha scoperto un filo nero che lega tra l ...