Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus, Canton Ticino riapre i cantieri: lunghe code al confine TGCOM Giornata mondiale della terra 2020/ Simona Roveda: “Il futuro dipende dal presente”

Abbiamo voluto dare un messaggio di speranza, visto che il covid-19 ci ha colpiti in maniera drammatica ... mentre Zucchero ha interpretato una canzone dedicata a questo giorno: da lì è partita questa ...

Coronavirus: il Governo UK salva scommesse e casinò tutelando i lavoratori. Le strategie di Rank, Flutter (Betfair) e Bet365

Dalle teorie dell’ “immunità di gregge” al lockdown improvviso nel giro di pochi giorni: l’inversione a U di Boris Johnson ha attirato sul Governo britannico parecchie critiche nella gestione ...

