Su Gta Online ora ci sono le corse di formula 1 (Di venerdì 28 febbraio 2020) (Foto: Rockstar) Gta Online continua a espandersi e ad aggiungere opzioni per intrattenere i milioni di giocatori ancora attivissimi in tutto il mondo. La novità succulenta in arrivo a breve è quella delle corse stile formula 1 nella modalità multiplayer connessa, con la possibilità di mettersi alla prova in appassionanti sfide automobilistiche. Rockstar Games è ben conscia della popolarità di Gta Online sia con le vecchie console sia con le ultime uscite in commercio Ps4 e Xbox One, d’altra parte è la vera e propria gallina dalle uova d’oro per lo sviluppatore, che ultimamente ha di nuovo fatto centro con l’ottimo Red Dead Redemption 2. Gta Online aggiunge regolarmente missioni, oggetti o eventi speciali per i propri giocatori e l’ultimo è di carattere automobilistico con le vetture con pneumatici scoperti per la speciale modalità Open Wheel Races. cn embed ... Leggi su wired

