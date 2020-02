Viterbo, 30enne falciato da un’auto su via Cassia: è grave (Di martedì 11 febbraio 2020) Un ragazzo di trent'anni è stato investito nel pomeriggio di ieri sulla via Cassia, in località Acquapendente. Il giovane è stato falciato da una Renault Clio, il cui conducente si è fermato subito a prestare soccorso: dai primi accertamenti è emerso che l'incidente è avvenuto vicino l'attraversamento pedonale della Cassia. fanpage

Viterbo 30enne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viterbo 30enne