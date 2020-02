Salvatore Nicitra, l’ex boss della Banda della Magliana e il racket del gioco d’azzardo da Nord a Sud (Di martedì 11 febbraio 2020) Salvatore Nicitra si trovava già in carcere – è stato arrestato, nuovamente, nel 2018 – quando, questa mattina, i Carabinieri hanno effettuato una maxi-operazione che ha portato al fermo di 38 persone coinvolte, a vario titolo e con diversi capi di imputazione, in un’indagine della DDA sul racket del gioco d’azzardo (e non solo). Lui, ex boss della Banda della Magliana che, all’epoca, guidava la fronda anti Danilo Abbruciati in un gioco di leadership nella criminalità che – partita da Roma – si stava estendendo in tutta Italia, sarebbe uno dei vertici di un’associazione a delinquere (di stampo mafioso) che si era impadronita del Monopolio del gioco d’azzardo (inteso come video-slot e video-lottery) nel Nord Italia. LEGGI ANCHE > Nuovo arresto per Fabiola Moretti, l’ex primula rossa della Banda della Magliana L’operazione, ... giornalettismo

