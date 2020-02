Roberta Valgiovio ha perso la vita a causa di una polmonite batterica (Di martedì 11 febbraio 2020) Un grave lutto ha colpito la comunità di Montichiari, in provincia di Brescia, dove una donna di quarantaquattro anni, chiamata Roberta Valgiovio, ha perso la vita a causa di una polmonite batterica. Ha lasciato un marito e tre figli. Tutti sono distrutti per ciò che è accaduto e per questo tragica perdita. L’intera comunità di Vighizzolo, dove viveva, è in lutto per questo tragico decesso. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che potesse accadere una cosa del genere. Secondo le informazioni che sono state rese note, Roberta Valgiovio, è stata ricoverata all’ospedale di Desenzano del Garda, in gravi condizioni. La polmonite batterica che l’ha colpita, era molto grave e sin da subito i medici, hanno capito che la situazione era gravissima. Per questo hanno deciso di ricoverarla. Ha iniziato ad avere gravi problemi respiratori ed è stata portata in pronto soccorso per ... bigodino

