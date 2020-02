Prescrizione, alta tensione nella maggioranza. Renzi: "Tenetevi le poltrone" (Di martedì 11 febbraio 2020) L'ipotesi di una mozione di sfiducia a Bonafede ha perso consistenza, ma non è definitivamente accantonata. I Renziani... today

matteorenzi : Per giorni hanno detto che @ItaliaViva avrebbe mollato e che mi sarei venduto per due poltrone. FAKENEWS! Non si mo… - MarceVann : RT @stax7580: #IoStoConBonafede #M5S Indietro non si torna, avanti a testa alta #prescrizione #11febbraio #IoStoConGliOnesti #Renzi #Salvi… - TeresaOlaltra : RT @matteorenzi: Per giorni hanno detto che @ItaliaViva avrebbe mollato e che mi sarei venduto per due poltrone. FAKENEWS! Non si molla! Se… -