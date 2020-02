“No!!!!!”. Federica Pellegrini stravolge il suo look e si mostra così. Ma i fan non gradiscono (Di martedì 11 febbraio 2020) Colpo di testa per Federica Pellegrini: la campionessa di nuoto che ora è anche giudice di Italia’s got talent, ha mostrato ai suoi follower il nuovo look che ha lasciato tutti senza parole. Addio ai suoi capelli biondi, Federica ha scelto di dare un po’ di colore al suo look optando per un caschetto rosa. Nello scatto postato su Instagram Federica si è mostrata con un costume a due pezzi che mette in mostra il suo fisico pazzesco e i capelli “nuovi”. “Live in multicolor” ha scritto a didascalia dello scatto. I follower, pur apprezzando il suo fisico pazzesco, non sembrano molto gradire il nuovo look scelto dalla Pellegrini. “No, i capelli di quel colore no”, scrive qualcuno. “Ok, ma rivedrei gli abbinamenti!” scrive un altro follower. Ma c’è anche chi ama la scelta audace di Federica. Sono in tanti a scriverle: “Bella”, “Bellissima”, “Che gnocca”. In effetti c’è poco da dire: Federica ... caffeinamagazine

Federica_the : RT @_valslife: levante figlia mia ma lo vedi sotto quanti treni stai ancora te ne rendi conto TE LO VUOI RIPRENDERE IL TUO ANTONIO O NO htt… - gilli_federica : Ma sono l’unica che fa programmi di studio impeccabili e poi arriva a 2 giorni dall’esame senza averne rispettato n… - loovedbyou : SC: no raga lasciate stare Federica che non si é ripresa ancora da Achille Lauro e Boss Doms compagna x: ewwww?? ti… -