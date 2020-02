Morta folgorata nella vasca da bagno: le è caduto il telefono in acqua (Di martedì 11 febbraio 2020) Dramma a Marsiglia (Francia), dove nella serata di domenica 9 febbraio 2020 una adolescente è Morta folgorata nella sua vasca da bagno. Stando a quanto è emerso stava usando lo smartphone mentre questo era attaccato alla spina della corrente e, quando è scivolato nell’acqua, ha dato origine alla folgorazione. Morta folgorata nella vasca da bagno Un gesto che le è stato fatale quello di prendere in mano il cellulare in quelle condizioni e che ha causato una scossa elettrica da cui i medici non sono riusciti a salvarla. Trasportata d’urgenza all’Hospital Timone della cittadina francese, è infatti Morta poco dopo il suo arrivo. Nonostante le indagini siano ancora in corso, il motivo principale del decesso va proprio ricercato nel passaggio di elettricità da un agente esterno al corpo tramite un conduttore (l’acqua). Un esperto ha infatti spiegato che l’’acqua è un ... notizie

mileystattoo : come fa a non essere morta folgorata?! -