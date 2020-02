Miriana Trevisan contro Serena Enardu: “Offese di poco gusto” (Di martedì 11 febbraio 2020) Miriana Trevisan è stata ospite di Mattino 5, dove ha spiegato il motivo per cui ha deciso di non entrare nuovamente nella Casa del Grande Fratello Vip 4. La showgirl sarebbe infatti dovuta tornata in scena per incontrare il suo ex marito Pago e spiegargli cosa stesse succedendo dopo l’ingresso di Serena Enardu. Miriana ha però precisato che la comunicazione data era errata. Da giorni, infatti, anche lei sapeva che nella Casa di Cinecittà sarebbe entrato Pedro, il fratello minore di Pago. Al contrario, lei non sarebbe stata nuovamente contattata dagli autori per prendere parte alla puntata del 10 febbraio 2020. Nel mentre, ad ogni modo, a Mattino 5 è stato ampiamente commentato quanto successo al Gf Vip tra Pago e Serena. Federica Panicucci ha ammesso di non capire il comportamento della Enardu, trovandosi d’accordo nel non approvarne il ‘like’ al tentatore Alessandro. Pago, dal ... notizie

