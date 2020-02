Mai scherzare con le stelle film stasera in tv 11 febbraio: cast, trama, streaming (Di martedì 11 febbraio 2020) Mai scherzare con le stelle è il film stasera in tv martedì 11 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Mai scherzare con le stelle film stasera in tv: cast La regia è di Matteo Oleotto. Il cast è composto da Alessandro Roja, Pilar Fogliati, Carlotta Natoli, Emanuela Grimalda, Fiorenza Pieri, Adriano Pantaleo, Maurizio Fanin, Ariella Reggio. Mai scherzare con le stelle film stasera in tv: trama Si tratta di un film della collana Purchè finisca bene. Ines, giovane netturbina con la passione per gli oroscopi, vive nello stesso palazzo di Alfredo, un ingegnere che sta me ttendo a punto un robot in grado di intercettare gusti e desideri umani. Fra i due è guerra aperta, ma l’arrivo inaspettato dei genitori di Ines la costringe a rifugiarsi ... cubemagazine

