Little America | il thiller distopico con Sylvester Stallone (Di martedì 11 febbraio 2020) Sylvester Stallone dopo aver preso parte a Rambo – Last Blood tornerà in veste di protagonista nel thriller Little America che verrà prodotto da Micheal Bay. Senza dubbio aver la possibilità di leggere i nomi del grande Sylvester Stallone e del geniale regista e produttore Michael Bay nello stesso progetto fa brillare gli occhi. Entrambi … L'articolo Little America il thiller distopico con Sylvester Stallone proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

3cinematographe : -