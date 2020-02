Incendio in un’abitazione a Baia Domizia (Caserta): uomo morto carbonizzato (Di martedì 11 febbraio 2020) Paura nella notte fra lunedì 10 e martedì 11 febbraio vicino a Caserta: un Incendio è scoppiato in un’abitazione a Baia Domizia e un uomo è morto carbonizzato. Secondo le primissime ipotesi pare si tratti di un rogo divampato dal malfunzionamento di una stufetta elettrica. Le cause sono comunque ancora da chiarire. Sul posto, inoltre, sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Inutili, però, si sono rivelati i tentativi di salvataggio dell’uomo che è morto carbonizzato nell’Incendio. Caserta, Incendio a Baia Domizia In Incendio è divampato in una casa nella notte fra lunedì e martedì a Baia Domizia, in provincia di Caserta. Da quanto si apprende le fiamme sarebbero partite da una stufetta mal funzionante. Un uomo che viveva da solo nel complesso residenziale della piccola località balneare sarebbe morto carbonizzato: nessuno oltre a lui, infatti, ... notizie

ekuonews : Valle Castellana, a Cesano incendio in un’abitazione: ferita l’anziana residente caduta in una scarpata | FOTO… - telecitynews24 : ?? INCENDIO DEL TETTO DI UN'ABITAZIONE E CAMPO LIGURE ?? Intervengono i vigili del fuoco ?? - PiuValliTV : CASE IN FIAMME Sono stati attimi di paura quelli vissuti questo sabato sera intorno alle 18.30 da una famiglia di… -