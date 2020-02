Gazzetta: l’Antitrust approva le linee guida della Serie A per i diritti tv (Di martedì 11 febbraio 2020) Sulla Gazzetta dello Sport la notizia dell’approvazione, da parte dell’Antitrust, delle linee guida della Lega Serie A per la commercializzazione dei diritti tv del triennio 2021-24. “I pacchetti riguardano campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera: la Lega aveva presentato le sue linee guida il 27 novembre, con successiva aggiunta il 14 gennaio. Ora l’approvazione arriva, con l’ufficialità del suo bollettino, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo quella già ottenuta dall’Agcom”. Sempre nella giornata di ieri, si è riunito il Consiglio di Lega, che ha affrontato anche il discorso delle date del campionato 2020-2021. “date definite, ma l’intenzione è sottoporle all’attenzione dei club per un consenso definitivo. Date che a partire dal fine settimana che sancirà ... ilnapolista

