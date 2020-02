CorMez: Inter-Napoli, Meret tra i pali. Spazio ad Elmas. Politano in pole su Callejon (Di martedì 11 febbraio 2020) Sul Corriere del Mezzogiorno le ipotesi sulla formazione del Napoli che domani affronterà l’Inter in Coppa Italia. In porta, secondo il quotidiano, ci sarà Meret al posto di Ospina “che non ha convinto appieno”. Al centro della difesa, accanto a Koulibaly, che sarà confermato da Gattuso, ci saranno Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo, non è escluso possa rientrare Elmas. “In mediana una chance potrebbe averla Elmas, con Zielinski che si accomoderebbe in panchina. Al centro agirà Demme, ormai punto di riferimento e metronomo del centrocampo. Atteso anche il ritorno di Allan che sembra essersi ripreso dopo l’infortunio e quindi pronto per giocare da titolare”. Per quanto riguarda invece il tridente di attacco, Politano potrebbe avere la meglio su Callejon e una chance da titolare potrebbe esserci anche per ... ilnapolista

