Copertura garanzia di Huawei su accessori e componenti: chiarezza sulle scadenze (Di martedì 11 febbraio 2020) Ciascun prodotto Huawei che decidete di acquistare è coperto da garanzia. Fondamentalmente, uno smartphone (ad esempio) vi dà certezze per due anni, ma non tutti sanno che ciascun componente o accessorio possa essere soggetto a tempistiche differenti sotto questo punto di vista. Dopo aver analizzato alcuni costi fuori garanzia imposti al pubblico con un approfondimento che risale a pochi giorni fa, ma soprattutto dopo aver notato grande confusione sui social su queste tematiche, oggi 11 febbraio ho deciso di raccogliere alcune informazioni utili per tutti. Tutte le scadenze sulla garanzia concepita da Huawei Provando ad analizzare informazioni più specifiche e concrete, abbiamo da analizzare in primis la categoria smartphone, coi relativi accessori inclusi nella confezione. Qui Huawei copre la batteria integrata per 24 mesi, mentre la batteria removibile gode di soli 6 mesi di ... optimaitalia

GioPao9 : Copertura garanzia di #Huawei su accessori e componenti: chiarezza sulle scadenze - tedeschivola : Amore er Carico è pronto domattina Verrà consegnato al tavolo da sei,i Nonni so garanzia de copertura Sacher,spre… - AteoTube : RT @rgrendene: @dDinoPirri @0kkult0 @max65bo @tinapica88 Sta scherzando, vero? Non è un avviso di garanzia. Il vescovo viene informato e du… -