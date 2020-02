Com’è messa l’Italia sui diritti della comunità lgbt (Di martedì 11 febbraio 2020) (foto: David McNew/Getty Images) Ilga Europe, una delle maggiori associazioni internazionali che curano e monitorano i diritti delle persone lgbt in Europa, ha pubblicato come ogni anno il suo rapporto dello stato dei diritti e dei trend di sviluppo nei 49 paesi del continente europeo e dell’Asia centrale. Elaborato con attivisti sul campo, il report di quest’anno mostra una situazione molto più complessa di quanto ci si possa aspettare. Secondo il rapporto, è alquanto superficiale e incompleto infatti affermare che l’Unione Europea sia la regione più avanzata per quanto riguardi il riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali. Dati europei : Italia nel pallone Le istituzioni europee hanno da tempo iniziato a organizzare ricerche per tastare il tasso di tolleranza verso la comunità lgbti, e la più recente risale allo scorso settembre, quando la Commissione Europea ha ... wired

