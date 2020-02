Birds of Prey, il film su Harley Quinn, cambia titolo in corsa (Di martedì 11 febbraio 2020) Che Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (in originale Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) non fosse un titolo immediato, era cosa evidente già dalla lunghezza, la quale tuttavia dava l’idea della bizzarria di una pellicola come questa, in cui Margot Robbie torna a interpretare la folle, colorata ma anche molto determinata Harley Quinn. Nonostante la qualità e il grande divertimento del film, però, pare che non stia andando benissimo negli Stati Uniti, dove gli incassi dei suoi primi giorni in sala (33 milioni di dollari) si attestano come i più bassi fra i titoli del Dc Extended Universe. La Warner Bros, che lo produce, ha deciso dunque di correre ai ripari. La mossa principale di questa nuova strategia è stata, per semplificare, il cambio di titolo. Ufficialmente la pellicola rimarrà nota con l’originale Birds of Prey e la ... wired

