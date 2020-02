Assunzioni Amazon 2020: due nuove sedi in Italia. Ecco i luoghi (Di martedì 11 febbraio 2020) Assunzioni Amazon 2020: due nuove sedi in Italia. Ecco i luoghi Assunzioni Amazon, ultime notizie sulle offerte di lavoro proposte dal colosso dell’e-commerce. A breve è infatti prevista l’apertura di due nuove sedi nel nostro Paese e questo significa che si sta per avviare una campagna di reclutamento importante, ottima notizia per chi cerca un lavoro. In tutto dovrebbero essere circa 1.400 i posti di lavoro che verranno a crearsi, dislocati tra le due nuove sedi di lavoro ed entro 3 anni dall’apertura. Con questi nuovi posti da occupare, saranno in tutto 8.300 le unità alle dipendenze di Amazon in Italia. Amazon, si legge in una nota, ha già investito 4 miliardi nel nostro Paese in questo primo decennio di operatività italica e con le nuove occupazioni aumenterà il bacino di investimento di ulteriori 140 milioni di euro. Segui Termometro Politico su Google News Assunzioni ... termometropolitico

dorinileonardo : RT @dariodivico: Amazon annuncia l'apertura di due nuovi centri di distribuzione a Colleferro (Roma) e Castelguglielmo (Rovigo). In tre ann… - massimoraparo : RT @dariodivico: Amazon annuncia l'apertura di due nuovi centri di distribuzione a Colleferro (Roma) e Castelguglielmo (Rovigo). In tre ann… - GiovanniMoglia : RT @dariodivico: Amazon annuncia l'apertura di due nuovi centri di distribuzione a Colleferro (Roma) e Castelguglielmo (Rovigo). In tre ann… -