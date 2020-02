Alessandro Graziani risponde a Pago e Serena ma delude tutta Italia (Di martedì 11 febbraio 2020) Alessandro Graziani ha risposto via Instagram al teatrino di ieri sera che lo ha visto protagonista (a sua insaputa) al Grande Fratello Vip, ma purtroppo la risposta non è quella che mi sarei aspettato. Il bel pallavolista tutto muscoli di Temptation Island Vip, infatti, invece di buttare benzina sul fuoco alimentando gossip e trash di cui abbiamo bisogno, ha preso l’estintore spegnendo il fiammifero acceso da Alfonso Signorini. Protagonista assente dell’ennesima crisi fra Pago e Serena Enardu, Alessandro Graziani – invece di chiedere un confronto con i due – ha deciso di tirarsi indietro sottolineando di non cercare visibilità. “Lasciatemi fuori, grazie! Non cerco nessuna pubblicità”. E pensare che solo qualche mese fa, intervistato da SoloGossip.it, aveva aperto all’ipotesi di un nuovo reality show: “Se mi piacerebbe tornare in tv con un nuovo ... bitchyf

