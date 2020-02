Addio al superticket sanitario dal 1 marzo: la Lombardia è la prima regione ad abolirlo, (Di martedì 11 febbraio 2020) Dal 1 marzo in Lombardia sarà abolito il superticket su tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali in anticipo di sei mesi rispetto all'azzeramento previsto a livello nazionale. La giunta regionale ha stanziato 54 milioni per anticipare di sei mesi l'azzeramento del balzello previsto dal governo nell'ultima legge di bilancio. "Siamo la prima regione in assoluto", rivendica l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Polemico il Pd: "Il merito è del governo" fanpage

