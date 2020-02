Vito D’Argento, morto per un tumore aggressivo: il dolore della moglie Livia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Con un messaggio pubblicato su Facebook, Livia, la moglie di Vito D’Argento, morto per un tumore, ha scritto: “Con immenso dolore vi comunico che in tarda mattinata Vito verrà chiuso,e per chi vuole dargli l’ultimo saluto, la salma si trova nella saletta della Sacra Famiglia, mentre i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio (19 febbraio ndr.) alle ore 16 nella stessa chiesa”. L’uomo ha combattuto una dura battaglia contro un tumore aggressivo: l’anno scorso, infatti, gli avevano diagnosticato il tumore mandibolare e alla laringe. Tutti si erano mobilitati per salvarlo. Vito D’Argento, il tumore Dopo mesi di dure battaglie contro il carcinoma squamocellulare, un tumore aggressivo mandibolare e alla laringe, Vito D’Argento è morto. Il decesso è avvenuto l’8 febbraio scorso mentre i funerali si tengono nel pomeriggio del 10 febbraio. ... notizie

