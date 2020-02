UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntate dal 17 al 21 febbraio 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020: Alberto medita di tornare a vivere a Palazzo Palladini, scatenando il disappunto di tutti gli altri condomini. Clara sta per comunicare ad Alberto una notizia che lo colpirà nel profondo. Arianna, alle prese con la sua crisi sentimentale, sta per ricevere una visita inaspettata che potrebbe dissipare ogni suo dubbio. Andrea e Arianna si sono appena riconciliati quando una notizia tanto attesa sconvolge i loro piani. Ferita dalla reazione negativa di Alberto all’annuncio della sua gravidanza, Clara prende una dolorosa decisione. Serena inizia a patire la stanchezza per la propria condizione di madre single, intanto Leonardo torna a farsi vivo. Filippo e Serena sembrano sul punto di ricomporre la famiglia, ma qualcuno è già pronto a minare la loro felicità. Mentre gli altri abitanti della ... tvsoap

