Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 07 | 10

sale 814 numero dei morti per il coronavirus in bilancio già superiore a quello della Sars 6 nuovi casi sulla Diamond Princess domani in Cina si torna a scuola e al lavoro sono rientrati a Roma gli 8 italiani da Buonanotte fra loro anche due neonati nei prossimi giorni Un volo dell'Aeronautica Militare recupererà il diciassettenne di grado ancora alle prese con la febbre negativi test effettuati allo Spallanzani sui due bimbi che erano 356 italiani rimpatriati nei giorni scorsi tavolo interministeriale sul coronavirus Quest'oggi a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte i ministri di Maio speranza il nodo della prescrizione ancora in primo piano non mi fermo non diventerò grillino insiste l'idra di Italia viva Matteo Renzi

