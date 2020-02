Trump, sarà in visita in India il 24 e 25 febbraio. Lo rende noto la Casa Bianca. Il governo di Nuova Delhi dovrebbe dare il via libera finale alla commessa da 2,6 miliardi di dollari per l'acquisto di elicotteri militari Usa della Lockheed Martin in vista dell'arrivo di Trump. Trump sarà a Nuova Delhi e ad Ahmedabad assieme a Melania. Al telefono, il premier Indiano Modi e Trump hanno ribadito la volontà di rafforzare la loro alleanza e sottolineato il saldo legame tra i popoli americano e Indiano.(Di martedì 11 febbraio 2020) Il presidente degli Stati Uniti,, sarà in visita inil 24 e 25 febbraio. Lo rende noto la Casa Bianca. Il governo di Nuova Delhi dovrebbe dare il via libera finale allada 2,6 miliardi di dollari per l'acquisto di elicotteri militari Usa della Lockheed Martin in vista dell'arrivo disarà a Nuova Delhi e ad Ahmedabad assieme a Melania. Al telefono, il premierno Modi ehanno ribadito la volontà di rafforzare la loro alleanza e sottolineato il saldo legame tra i popoli americano eno.(Di martedì 11 febbraio 2020)

TelevideoRai101 : Trump in India, fari su commessa Difesa - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Trump in visita ufficiale in India il 24 e 25 febbraio #donaldtrump - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Trump in visita ufficiale in India il 24 e 25 febbraio #donaldtrump -