Star Citizen: il nuovo video di Squadron 42 mette a confronto personaggi del gioco e attori (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cloud Imperium Games ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale per Star Citizen e Squadron 42. Questo nuovo trailer confronta i suoi personaggi in tempo reale altamente dettagliati con gli attori che hanno prestato il loro volto. Pertanto, questo trailer vi darà un'idea della straordinaria grafica del gioco. Oltre a Gary Oldman, Gillian Anderson e Mark Hamill troviamo anche Henry Cavill, ora impegnato a girare la seconda stagione della serie TV The Witcher.Squadron 42 è il gioco a giocatore singolo ambientato nello stesso universo di Star Citizen. Entrambi i progetti condivideranno la stessa tecnologia; Squadron 42 utilizzerà il Lumberyard Engine e presenterà un numero di grandi attori. Oltre a questo video, di seguito potete dare uno sguardo al filmato di Digital Foundry che analizza la grafica del gioco.Al momento non esiste una data di uscita di Star Citizen; per quanto riguarda ... eurogamer

