Sanremo 2020, Mara Venier da record con Domenica In (Di lunedì 10 febbraio 2020) Che Mara Venier sia la signora della Domenica ormai è assodato, che la sua presenza a Sanremo 2020 nella serata finale fosse un successo era quasi scontato. Che la sua Domenica In dal teatro dell’Ariston diventasse un record era prevedibile. Zia Mara ha collezionato un altro primato. La puntata di Domenica In del 9 febbraio, direttamente da Sanremo, raccoglie il record di ascolti: oltre i 6 milioni di spettatori ed il 33.8% di share. A queste cifre da capogiro si aggiunge lo straordinario successo sul digitale: record assoluto con oltre mezzo milione di interazioni che fanno della trasmissione della Venier la più commentata del giorno sui social. Un risultato davvero niente male per la presentatrice che alla finale del Festival ha sceso le scale dell’Ariston senza scarpe, l’unica di tutte le donne di Amadeus a osare tanto. I suoi look minimal ed elegantissimi hanno ... dilei

FiorellaMannoia : Cosa stona a Sanremo | Left - trash_italiano : #Sanremo2020: Piero Pelù accusato di plagio durante la finale - CONFRONTO AUDIO - stanzaselvaggia : Non sono un’amica di Fiorello, mi ha chiamata per contestare un mio articolo e Fiorello si è guardato bene dal chie… -