Renée Zellweger è stata la vera protagonista degli Oscar 2020

Renée Zellweger - non solo Bridget Jones. L’attrice texana diventa Judy Garland e porta a casa il secondo Oscar : Tutti (o quasi) sentendo il nome Renée Zellweger pensano alle faccette di Bridget Jones. Ma l’attrice, premiata come migliore attrice nella sorprendente 92esima edizione degli Oscar, ha un lungo carnet di performance se non memorabili sicuramente notevoli. L’attrice, cresciuta in Texas da genitori europei, ha debuttato nel 1993 con il film Giovani carini e disoccupati di Ben Stiller. Ma è nel 1996 che diventa famosa interpretando una ...

Premi Oscar 2020 - quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori : premiati Brad Pitt e Laura Dern come non protagonisti. A 1917 di Sam Mendes tre statuette per il sonoro, la fotografia e gli effetti speciali. Per Joker il riconoscimento per la migliore colonna sonora originale

Renée Zellweger vince l’Oscar 2020 per «Judy» : oltre Bridget Jones c’è di più : Oscar 2020: Renée ZellwegerOscar 2020: Renée ZellwegerOscar 2020: Renée ZellwegerOscar 2020: Renée ZellwegerSe c’è una cosa che gli Oscar ci hanno insegnato di anno in anno è che l’interpretazione di un personaggio realmente esistito spiana la strada alla statuetta. È successo a Helen Mirren nel ruolo della Regina Elisabetta, a Meryl Streep in quello di Margaret Thatcher e, ora, anche a Renée Zellweger che, in Judy, riporta in vita ...

Judy - il regista Rupert Goold : “Il grande ritorno da Oscar di Renée Zellweger” : Intervista a Rupert Goold, regista di Judy, film sulla vita di Judy Garland che segna il grande ritorno al cinema di una Renée Zellweger da Oscar. Dopo aver vinto tutto il vincibile, il 9 febbraio Renée Zellweger si porterà a casa, quasi sicuramente, l'Oscar per la miglior attrice protagonista grazie alla sua interpretazione di Judy Garland in Judy, biopic sugli ultimi anni della cantante e attrice, nelle sale italiane dal 30 gennaio. Abbiamo ...

Gli Oscar sono ormai vicini, mancano solo pochi giorni prima che si arrivi al gran finale con la lista dei vincitori dell'edizione 2020. Tra questi c'è anche Judy e la sua interprete Renèe Zellweger. I premi come i Golden Globes, i BAFTA e i SAG Awards, portano tutti alla più grande serata di Hollywood: la

Oscar 2020 - la migliore attrice protagonista? Né guizzi né lampi : la partita è tra Renée Zellweger e Scarlett Johansson : Prendere quel che passa il convento. Poche pretese da questa corsa all’Oscar per la miglior attrice protagonista 2020. guizzi, lampi, performance memorabili non ce ne sono, ma soltanto parecchia, scontata ordinarietà di mestiere. Mettiamo intanto in ordine d’importanza le ragazze finite in nomination. Ha già vinto il Golden Globe, quindi la strada sembra segnata. Interpreta una star di quelle che Hollywood non ha mai dimenticato, pur non ...

Judy : Liza Minnelli si rifiuta di vedere il film con Renée Zellweger : Liza Minnelli, figlia della star Judy Garland, si rifiuta categoricamente di vedere il film dedicato agli ultimi anni di vita di sua madre, interpretata da Renée Zellweger. Judy, biopic dedicato alla star di Hollywood Judy Garland interpretata da Renée Zellweger è arrivato nelle sale ma Liza Minnelli, figlia della storica attrice, non vuole vedere il film firmato da Rupert Goold che disapprova completamente. Il film Judy, per il quale Renée ...

Va bene - viaggio contromano : spero che la Renèe Zellweger di “Judy”non vinca l’Oscar : Va bene, viaggio contromano: spero che la Renèe Zellweger di “Judy” non vinca l’Oscar. Lo spero nonostante il suo Golden Globe e contro ogni pronostico. Non puoi portarti dietro le “faccette”(o smorfiette, chiamatele come volete) di Bridget Jones, se interpreti Judy Garland. spero che non resti inascoltato l’appello di Stephen King, che a sorpresa si è pronunciato contro gli Academy Awards ...

Esce "Judy" - il film con cui Renée Zellweger prenota l'Oscar - : Serena Nannelli Il biopic su Judy Garland, un po' didascalico, va visto per l'attrice protagonista, eccelsa nel mettere in scena le contraddizioni e i tormenti della donna dietro l'icona. "Judy", il film tratto dalla pièce teatrale "End of the Rainbow" di Peter Quilter, è un biopic che come altri sceglie di concentrarsi su un periodo limitato della vita del personaggio protagonista. Nel caso di Judy Garland, stiamo parlando del suo ...

Renee Zellweger : i 10 migliori film dell'attrice : Renee Zellweger, la fata bionda del Texas, torna alla ribalta con un ruolo da Oscar nei panni di Judy Garland, dandoci l'opportunità di ripercorrere insieme i dieci migliori film interpretati dall'eclettica attrice. "Someday, I wish upon a star wake up where the clouds are far behind me". Parte dalla tragica esistenza di Judy Garland la rinascita di Renee Zellweger. Proprio narrando la fase discendente della carriera della diva canterina de Il ...