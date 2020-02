Pechino Express 8, le coppie e il viaggio della nuova edizione su Rai 2 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Pechino Express riparte dall’Oriente con l’ottava stagione sempre guidata da Costantino della Gherardesca Costantino della Gherardesca riparte con la nuova, ottava, edizione di Pechino Express da martedì 11 febbraio su Rai 2 e RaiPlay. Pechino Express. Le stagioni dell’oriente sarà un viaggio in 10 puntate per 7000 chilometri dalla Thailandia alla Cina alla Corea del Sud. Pechino Express 8 – Le coppie Ecco chi sono le coppie che partecipano alla nuova edizione di Pechino Express: I Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi Padre e Figlia: Marco Marchisio (Marco Berry) e Ludovica Marchisio Le Figlie d’arte: Asia Argento e Vera Gemma I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi Le Collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni Gli Inseparabili: Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori Le Top: Ema Kovac e Dayane Mello Mamma e Figlia: Soleil Sorge e Wendy Kay I ... dituttounpop

