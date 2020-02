Pathfinder: Wrath Of The Righteous ha già raggiunto l'obiettivo su Kickstarter (Di lunedì 10 febbraio 2020) Owlcat ha recentemente avviato la sua campagna Kickstarter per l'imminente gioco di ruolo action Pathfinder: Wrath of the Righteous che ha già raggiunto il suo obiettivo originale.Il prossimo titolo dello studio di sviluppo è stato accolto con gioia dai fan del genere, tanto che i 300.000 dollari necessari alla sua creazione sono stati raggiunti in poco tempo. Ora il team ha inserito altri obiettivi che andranno ad arricchire il gioco: tra questi vi è un nuovo compagno chiamato Woliif Jefto, combattimenti a cavallo, due percorsi mitici aggiuntivi e una nuova razza. L'ultimo obiettivo deve ancora essere sbloccato a 915.000 dollari, ma il progetto ora supera gli 897.000 dollari e mancano ancora 29 giorni alla fine.Pathfinder: Kingmaker, la storia vede i giocatori che si avventurano nel Worldwound per combattere contro un invasione di demoni. I giocatori potranno scegliere tra 21 classi ... eurogamer

