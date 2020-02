Maurizia Paradiso condannata a 3 anni e 10 mesi per aver picchiato l’ex socio “ha rischiato di perdere l’occhio” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Arriva la condanna per l’ex pornostar Maurizia Paradiso, deve scontare 3 anni e 10 mesi per aver litigato con il socio di un club a Bergamo, l’uomo ha rischiato di perdere l’occhio a causa delle botte E’ arrivata la sentenza per l’ex pornostar Maurizia Paradiso, che da anni è sotto processo per aver picchiato l’ex socio di un locale nella Bergamasca. I fatti risalgono al lontano 21 giugno 2012 e la persona in questione è Ferdinando Cremascoli, all’epoca socio di Maurizia. I due erano soci e gestivano un locale nella bergamasca che si chiamava proprio come la pornostar, il Maurizia’s Club. Un litigio tra i due soci si trasformò in una vera e propria rissa. La Paradiso lo riempì così tanto di botte che il socio rischiò di perdere un occhio. l’ex socio allora venne ricoverato in quelli che all’epoca erano gli Ospedali Riuniti di Bergamo. La diagnosi dei medici fu gravissima, bulbo oculare ... kontrokultura

