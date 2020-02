Lory Del Santo, confronto con Antonio Zequila al GF Vip: “Tu esageri!” (Di martedì 11 febbraio 2020) Lory Del Santo ad Antonio Zequila: “Quando parli delle donne esageri un po’” “Grazie a me hai fatto L’Isola dei Famosi. Sono la prima donna che ti ha visto come er mutanda. Quando parli delle donne a volte esageri un po’. Devi attenerti alla realtà. Quando inviti delle donne famose a cena non chiedi loro dove vogliono andare, ma decidi tu perché così ti metti d’accordo col ristoratore. Hai ottime qualità, ma potresti migliorare un po’ di più. Continua a corteggiare persone non famose così magari te ne vai dalla casa di mamma”. Queste le parole di Lory Del Santo durante il confronto con Antonio Zequila nella casa più spiata d’Italia (quella del Grande Fratello Vip). Antonio l’ha definita una donna molto simpatica e ha avuto piacere di rivederla dopo così tanto tempo. Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini fa una ... lanostratv

