Live Non è la D’Urso, Morgan a Barbara D’Urso: “Tu lo conoscevi Bugo? È esistito grazie a me” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Bugo a Domenica In, Morgan a Live Non è la D’Urso. Dopo la lite e la rottura in diretta tv sul palco del Festival di Sanremo, il duo più chiacchierato del momento continua a far parlare di sé. In particolare l’ex leader dei Bluvertigo, che ospite di Barbara D’Urso su Canale 5, è tornato all’attacco nei confronti dell’ormai ex partner musicale. Morgan ha prima eseguito il brano di Sergio Endrigo nella sua versione che avrebbe voluto portare nella serata delle cover a Sanremo, e poi è tornato all’attacco spiegando perché venerdì sera ha cambiato il testo della loro canzone. “Il motivo per il quale ho scritto quelle parole è perché chi la fa la aspetti. Quella sera della canzone di Endrigo Bugo ha fatto un atto terroristico, non ha rispettato nulla di quello che avevamo preparato. Ha cantato tutto il pezzo e ha fatto una brutta figura. Ha voluto ... ilfattoquotidiano

