Joaquin Phoenix: carriera, biografia e chi è l’attore vincitore dell’Oscar (Di lunedì 10 febbraio 2020) Joaquin Phoenix: carriera, biografia e chi è l’attore vincitore dell’Oscar Il premio come miglior attore protagonista agli Oscar 2020 va a Joaquin Phoenix per il ruolo interpretato in Joker. Nel corso della premiazione, ha ricordato il fratello River, morto nel 1993 a causa di un’overdose. Segui Termometro Politico su Google News Joaquin Phoenix: miglior attore protagonista agli Oscar 2020 Come sembrava scontato per molti appassionati di cinema e addetti ai lavori, la statuetta di miglior attore protagonista quest’anno è andata a Joaquin Phoenix per l’interpretazione di Joker, noto personaggio della saga di Batman, nell’omonimo film del 2019 diretto da Todd Philips. Evidentemente è stata premiata dall’Academy la delicatezza con cui Phoenix ha fatto diventare l’antagonista dell’uomo pipistrello uno sfaccettato e profondo simbolo delle contraddizioni della società, americana ... termometropolitico

Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - enpaonlus : Joaquin Phoenix Pleads for Animal Rights in Academy Awards Speech - RaiNews : Trionfa Parasite, prima volta per un film straniero. Miglior attore Joaquin Phoenix e migliore attrice Renee Zellwe… -