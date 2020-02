Highlights Inter-Milan 4-2: video, sintesi e gol. Ibrahimovic show, poi rimonta neroazzurra da 0-2 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Termina 4-2 per l’Inter il derby della Madonnina. I nerazzurri grazie alle realizzazioni di Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Stefan de Vrij e di Romelu Lukaku sono riusciti a ribaltare il punteggio di un match che, al termine del primo tempo, sorrideva al Milan. Grande protagonista lo svedese Zlatan Ibrahimovic, con gol e assist. Non è bastato però al Diavolo il grande apporto di “Ibra” per riuscire a prevalere. Grazie a questo risultato, la Beneamata aggancia in vetta alla classifica di Serie A la Juventus, sconfitta a sorpresa dal Verona. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

SkyTG24 : Inter-Milan 4-2: video, gol e highlights della partita di Serie A - denisbellini1 : @SempreIntercom @Skrizovic @Inter @acmilan @mesuneet Barella è stato il migliore..non guardismo solo highlights - internewsit : VIDEO - Inter-Milan 4-2, Serie A: gol e highlights della partita - -