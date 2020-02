Giuseppe Zeno affossa i reality: “Visibilità e zero contenuti” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Giuseppe Zeno critica un certo modo di fare tv: palese il riferimento ai reality Bello e pure bravo. Giuseppe Zeno sarà coinvolto questa sera in Come una Madre, la nuova mini-serie con Vanessa Incontrada. L’ennesima grande opportunità lavorativa concessa all’attore napoletano, che vanta ormai una lunga carriera nella produzione italiana. Tra gli spettacoli teatrali, Giuseppe Zeno è stato negli scorsi anni assorbito pure dalla pièce teatrale, Non si Uccidono Così Anche i Cavalli, tratto dal romanzo di Horance McCoy che, già nel lontano 1935, svelava il cinico sistema dello showbiz. Quel sadico gioco di mostrare i sentimenti delle persone, cavalcando gli scandali incuranti di rovinare pure famiglie intere. Il genere televisivo esiste ormai da vent’anni, precisamente da quando andò in onda su Canale 5 la prima edizione del Grande Fratello. Da lì ne è passata di acqua sotto i ponti, ormai i ... kontrokultura

