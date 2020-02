Formula 1: Ferrari pronta ma la Mercedes è già in vantaggio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Formula 1: tra poche ore la nuova Ferrari per il Mondiale 2020 sarà svelata ufficialmente al pubblico. In Mercedes però giocano d’anticipo. Formula 1, l’attesa sta per finire. Domani sarà il gran giorno della Ferrari, la nuova arma che Maranello metterà nelle mani di Charles Leclerc e Sebastian Vettel per la prossima stagione. Una prima … L'articolo Formula 1: Ferrari pronta ma la Mercedes è già in vantaggio proviene da www.inews24.it. inews24

