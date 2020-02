Fiorello non ripete. Esclude il bis a Sanremo: "C'ho un'età..." (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Un’esperienza bellissima che non ripeterò l’anno prossimo. Questo è proprio sicuro”. Fiorello sembra chiudere all’ipotesi di un Sanremo bis nel 2021. Rientrato a Roma, durante un video con i suoi amici del bar sotto casa, pubblicato sulle sue storie Instagram, lo showman ha detto: “Per come la vedo io, per quanto mi riguarda, le cose belle non vanno ripetute. È stata una cosa bellissima. Io non pensavo potesse riuscire così. Che potresti fare di più l’anno prossimo? Solo peggiorare. Più di quello che abbiamo fatto, più di inseguire Morgan che inseguiva Bugo....”. Poi ha ammesso: “Mi è piaciuto talmente tanto che io tornerei ma le cose non sono mai uguali e i secondi festival vengono sempre peggio. Lo dice la storia. Tranne Carlo Conti...”.“Io - ha ribadito - lascio ... huffingtonpost

